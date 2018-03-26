تيريزا ماي: أكبر طرد مشترك لدبلوماسيين روس في التاريخ

لندن - (د ب أ):

وصفت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي طرد دبلوماسيين روس من عدة دول اليوم الاثنين بأنه أكبر طرد مشترك لدبلوماسيين روس في التاريخ.

وأوضحت ماي أمام البرلمان اليوم أن هذه الخطوة أسفرت عن طرد أكثر من 100 دبلوماسي روسي في 18 دولة.

كانت بريطانيا طردت في وقت سابق 23 دبلوماسيا روسيا، على خلفية تسميم العميل الروسي السابق سيرجي سكريبال وابنته في مدينة جنوب بريطانيا أوائل الشهر الجاري، وجاء طرد هذه الدول لدبلوماسيين روس، تضامنا مع بريطانيا في خلافها مع روسيا حول هذه القضية.

وقالت ماي:" المملكة المتحدة ستتكاتف مع الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو) للتصدي لهذه التهديدات".

ويرقد الجاسوس السابق سكريبال (66 عاما) وابنته يوليا (33 عاما) في المستشفى في حالة حرجة بعد أن تم العثور عليهما فاقدين للوعي أوائل الشهر الجاري على مقعد بحديقة أمام مركز للتسوق في مدينة سالزبري الإنجليزية جنوبي بريطانيا.

وأدين سكريبال في روسيا ببيع أسرار الدولة إلى بريطانيا في عام 2006، وتم جلبه إلى بريطانيا خلال عملية تبادل جواسيس كبير بعد عدة سنوات.

وقالت السلطات البريطانية إن سكريبال وابنته تعرضا لهجوم باستخدام غاز أعصاب طورته روسيا وتم تعريفه باسم "نوفيتشوك".

وقررت بريطانيا الأسبوع الماضي طرد 23 دبلوماسيًا روسيًا رداً على الهجوم ، وردت روسيا بطرد نفس العدد من الدبلوماسيين البريطانيين.