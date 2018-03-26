مصر تعزي روسيا بعد حريق أسفر عن مقتل 64 شخصًا على الأقل

مصراوي – (وكالات):

تقدمت وزارة الخارجية، اليوم الاثنين، التعازي إلى روسيا بعد الحادث المأساوي الذي أسفر عن مصرع 64 شخصًا على الأقل بينهم أطفال.

وأعربت وزارة الخارجية في بيان عن "خالص تعازيها لحكومة وشعب روسيا الصديق في ضحايا الحريق الذي نشب بأحد المراكز التجارية بمدينة كيميروفو الروسية، ما أدى إلى وفاة 64 شخصاً حتي الآن وعدد من المصابين".

وأكد البيان وقوف مصر "حكومةً وشعباً مع حكومة وشعب روسيا الصديق في تلك المحنة".

واندلعت النيران في أحد المراكز التجارية الكبيرة في مدينة كيميروفو الروسية، وكان عدد كبير من الضحايا أطفالًا.