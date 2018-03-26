مقاتلات قطرية تعترض طائرتين مدنيتين إماراتيتين فوق أجواء البحرين

مصراوي – (وكالات)

أدانت هيئة الطيران المدني الإماراتية اقتراب مقاتلتين قطريتين من طائرتين مدنيتين إماراتيين في المجال الجوي البحريني، واعتبرت ما فعلته الدوحة "استهتار بسلامة الطائرات المدنية والملاحة الجوية".

ونقلت وكالة أنباء الإمارات أن هذا التصرف دفع بقائد إحدى الطائرتين المدنيتين إلى إجراء مناورة لتفادي الإصطدام بالمقاتلين القطريتين.

وأكدت الهيئة في بيان لها أن "هذا العمل الاستفزازي ليس الأول بل سبقه عمليتان مماثلتان تم رفع شكوى بهما إلى منظمة الطيران المدني الدولي".

وقالت الهيئة العامة للطيران المدني "إنها إذ تدين مثل هذه التصرفات اللامسؤولة تجاه الحركة الجوية المدنية التي تتبع مسارات مدنية محددة ومعروفة لدى منظمة الطيران المدني الدولي فإنها تشدد على حق الدولة في اتخاذ الاجراءات كافة التي كفلها القانون الدولي".

وهذه ليست المرة الأولى التي تتهم فيها الإمارات قطر باعتراض حركة الطيران المدني وهو ما دفعها لتقديم أدلة سابقة أمام منظمة الطيران المدني الدولي بإحداثيات الاعتراضات القطرية لسلامة الملاحة الجوية.