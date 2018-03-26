حفتر يبحث مع السفير البريطاني لدى ليبيا مكافحة الإرهاب

القاهرة - (د ب ا):

بحث المشير خليفة حفتر، الذي عينه مجلس النواب المنتخب قائد عاما للجيش الليبي، اليوم الاثنين، مع السفير البريطاني لدى ليبيا فرانك بيكر، المستجدات على الساحة المحلية والدولية ،خاصة فيما يتعلق بملف مكافحة الإرهاب.

جاء ذلك خلال لقاء حفتر في مكتبه بمقر القيادة العامة بمنطقة الرجمة شرقي بنغازي، بحسب ما أعلنه مكتب إعلام القيادة العامة عبر صفحته على "فيسبوك"،دون اعطاء المزيد من التفاصيل عما دار في اللقاء.

ولقاء المشير حفتر مع السفير البريطاني الجديد لدى ليبيا فرانك بيكر، هو الأول بمقر القيادة العامة منذ استلام الأخيرة لمهام عمله على رأس البعثة الدبلوماسية للملكة المتحدة في ليبيا في فبراير الماضي، خلفًا للسفير السابق بيتر ميليت، بحسب "بوابة الوسط".

كان وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون قد زار بنغازي بشرق ليبيا والتقي حفتر حيث بحثا ناقشا الوضع السياسي في ليبيا.

يشار إلى أن ليبيا تشهد انفلاتا أمنيا عقب الاطاحة بالزعيم الليبي معمر القذافي وقتله في عام 2011 ، إضافة الى تنازع ثلاث حكومات على إدارتها وهى ، الحكومة المؤقتة المنبثقة عن مجلس النواب المنتخب، وحكومة الوفاق الوطني المدعومة دوليا، وحكومة الانقاذ المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته.