هولندا تعلن طرد اثنين من الدبلوماسيين الروس على خلفية تسميم سكريبال

لاهاي - (د ب ا):

أعلنت الحكومة الهولندية، اليوم الاثنين، إن هولندا ستطرد اثنين من الدبلوماسيين الروس تضامنا مع بريطانيا.

وأضافت الحكومة أن هذه الإجراءات تأتي ردا على تسميم العميل الروسي المزدوج السابق سيرجي سكريبال وابنته يوليا بغاز الأعصاب في مدينة سالزبري في بريطانيا في وقت سابق الشهر الجاري.

يذكر أن قضية تسميم العميل الروسي المزدوج سيرجي سكريبال وابنته يوليا قد تسبب في توتر العلاقات بين روسيا وبريطانيا وتبادلت الدولتان طرد الدبلوماسيين.

وأعلنت الولايات المتحدة، العضوة في الناتو، عن طرد 60 رجل مخابرات روسي واغلاق القنصيلة الروسية في سياتل فيما اعلنت ألمانيا طرد اربعة دبلوماسيين روس على خلفية القضية.

من جانبه ،أعلن دونالد توسك، رئيس المجلس الاوروبي، بأن 14 دولة في الاتحاد الأوروبي، ستقوم بطرد دبلوماسيين روس.