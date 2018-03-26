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بوتين يبحث مع أمير قطر سبل تعزيز العلاقات وبحث الأزمة السورية

06:34 م الإثنين 26 مارس 2018
بوتين يبحث مع أمير قطر سبل تعزيز العلاقات وبحث الأزمة السورية

موسكو - (د ب أ):

التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني في الكرملين اليوم الاثنين لتعزيز العلاقات الثنائية والتباحث بشأن الصراع في سورية.

كما أعرب تميم عن تعازيه لبوتين في الحريق الدامي الذي وقع بأحد مراكز التسوق في سيبيريا وأودى بحياة 64 شخصا، واثار حالة من الصدمة في جميع أنحاء روسيا، وفقا لبيان صادر عن الكرملين.

وقال ديميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين في وقت سابق في تصريحات نقلتها وسائل إعلام حكومية إنه من المتوقع أن توقع الدولتان مجموعة من الاتفاقات خلال الزيارة، خاصة لدعم التجارة والجهود الانسانية.

يذكر أن روسيا اكتسبت نفوذاً متزايداً في الشرق الأوسط في السنوات الأخيرة حيث حولت اتجاه الحرب الأهلية السورية وتسعى للتوسط بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني.

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