سفير مصر بالسعودية يزور المصابين بصاروخ الحوثيين في الرياض

(مصراوي)

زار السفير المصري لدى المملكة العربية السعودية، ناصر حمدي، المواطنين المصريين الثلاثة الذين أصيبوا أمس بعد إطلاق صاروخ باليستي على العاصمة السعودية الرياض.

وتوجه حمدي إلى مستشفى الشميسي في الرياض لمتابعة الحالة الصحية المصريين الثلاثة وذلك على رأس وفد من السفارة المصرية ضم كلًا من قنصل مصر في الرياض هاني صلاح، وملحق الدفاع المصري في الرياض العميد أركان حرب/ إيهاب الشيخ، حيث كان في استقبالهم مدير عام المستشفى، ومدير العلاقات العامة، والفريق الطبي المعالج.

وصرح السفير ناصر حمدي أنه جاري التنسيق مع السلطات السعودية لإنهاء إجراءات نقل جثمان الشهيد عبد المطلب أحمد حسين على، وذلك على نفقة الدولة في أسرع وقت ممكن، علاوة على الاطمئنان على الحالة الصحية للمواطنين الثلاثة محمد أحمد حسين (شقيق المتوفى)، وشهاب محمود حسين (ابن عم المتوفى)، وطارق أبو طالب محمد، والتأكد من تقديم كافة أوجه الرعاية الصحية لهم.

وأضاف السفير أنه قد اطلع على تقييم الأطباء لحالات المصابين المتواجدين في مستشفى الشميسي، واطمأن على صحتهم، حيث أفاد الأطباء المعالجون بأن حالتهم مستقرة، وأن أحد المصابين سيغادر المستشفى غدًا، بينما سيظل باقي المصابين لفترة إضافية لاستكمال العلاج الخاص بهم.

وأوضح السفير المصري في الرياض أنه قد وجه بتشكيل غرفة عمليات في مقر القنصلية في الرياض، فور وقوع الحادث، لمتابعة تطورات الحادث أولًا بأول مع السلطات المعنية في السعودية، وكذلك مع القطاع القنصلي في وزارة الخارجية المصرية.

واختتم السفير تصريحاته بأن إمارة الرياض قد وجهت بتقديم كافة التسهيلات للمصابين، وتخصيص غرف مستقلة لهم، لتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية اللازمة، متمنينًا لهم الشفاء العاجل، ومقدمًا خالص التعازي والمواساة لذوي المواطن/ عبد المطلب أحمد حسين.

وأطلقت جماعة الحوثي الإيرانية 7 صورايخ باليستية أمس على مناطق متفرقة بالمملكة العربية السعودية، وأعلنت الأخيرة اعتراضها عبر منظومة الدفاع الجوي السعودي.