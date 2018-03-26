أطباء بلا حدود تعلق أنشطتها في الضالع باليمن جراء الحوادث الأمنية

صنعاء - (د ب أ):

أعلنت منظمة أطباء بلا حدود، اليوم الاثنين، تعليق جميع أنشطتها في محافظة الضالع، جنوبي اليمن، نتيجة تصاعد وتيرة الحوادث الأمينة في المحافظة.

وقالت المنظمة في بيان أطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، "لم يكن أمامنا خيار سوى تعليق جميع أنشطتنا في محافظة الضالع، عقب تصاعد وتيرة الحوادث الأمنية التي استهدفت بشكل مباشر منظمة اطباء بلا حدود، بما في ذلك استخدام العنف للتأثير في بالقرارات المتعلقة بالعمل الطبي".

وأفاد رئيس بعثة أطباء بلا حدود في اليمن، جستن آرمسترونج، انهم لا يستطيعون الطلب من موظفيهم ومرضاهم تقبل مثل هذه المخاطر والتهديدات في مرافق المنظمة الصحية.

وأوضح أن ذلك لا يمثل خطرا جسيما على سلامة الأفراد فحسب، بل ويهدد قدرات المنظمة على توفير الرعاية المحايدة والممتثلة للقواعد الأخلاقية لمراضهم.

وأشار بيان المنظمة إلى أنها ستعلق جميع أنشطتها بشكل كامل في الضالع ابتداء من مطلع ابريل القادم، ولمدة لا تقل عن ستة أسابيع.

وأضاف آرمسترونج: "أن هذا خيار صعب نحن نعي تماما أن هذا التعليق سوف يؤثر على حصول السكان على الخدمات الصحية ،وانه من المؤسف وصول الأمور لهذه المرحلة ولكن استمرارية عملنا تحت هذه الظروف قد يعرض موظفينا ومرضانا للخطر وهذا ما لا يمكننا تقبله".

وتابع: "قبل عودتنا للممارسة الأنشطة الطبية، علينا أن نتأكد من أن مبادئنا ستطبق وكذلك أن نضمن أمن وسلامة موظفينا ومرضانا وأيضا أن تحترم استقلالية قراراتنا الطبية".

وتتقاسم القوات الحكومية اليمنية ومسلحي الحوثيين، السيطرة على مناطق الضالع، في حين لا تزال الاشتباكات مستمرة بشكل متكرر في عدة جبهات بالمحافظة.