وزير الدفاع البريطاني: طرد الدبلوماسيين الروس رسالة قوية إلى الكرملين

تالين - (د ب أ):

وصف وزير الدفاع البريطاني جافين ويليامسون طرد دبلوماسيين روس من دول عديدة بأنه "رسالة قوية" إلى الكرملين.

وخلال زيارته للعاصمة الإستونية تالين، قال ويليامسون اليوم الاثنين إن دعم العديد من الدول لبلاده يعد بمثابة هزيمة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأوضح ويليامسون أن الكرملين يستهدف التفرقة، لافتا إلى أن العالم اتحد خلف الموقف البريطاني "وهذا انتصار عظيم".

وأجرى الوزير البريطاني محادثات في إستونيا كما زار جنودا بريطانيين في قاعدة تابعة لحلف شمال الأطلسي (ناتو) في الجمهورية السوفيتية السابقة.

وأعلن دونالد توسك، رئيس الاتحاد الأوروبي من مدينة فارنا البلغارية أن 14 دولة تابعة للتكتل، بخلاف بريطانيا، طردت دبلوماسيين من روسيا بدافع التضامن مع بريطانيا في خلافها مع روسيا حول تسميم العميل الروسي السابق سيرجي سكريبال وابنته.

ويرقد الجاسوس السابق سكريبال (66 عاما) وابنته يوليا (33 عاما) في المستشفى في حالة حرجة بعد أن تم العثور عليهما فاقدين للوعي أوائل الشهر الجاري على مقعد بحديقة أمام مركز للتسوق في مدينة سالزبري الإنجليزية جنوبي بريطانيا.

وأدين سكريبال في روسيا ببيع أسرار الدولة إلى بريطانيا في عام 2006، وتم جلبه إلى بريطانيا خلال عملية تبادل جواسيس كبير بعد عدة سنوات.

وقالت السلطات البريطانية إن سكريبال وابنته تعرضا لهجوم باستخدام غاز أعصاب طورته روسيا وتم تعريفه باسم "نوفيتشوك".

وقررت بريطانيا الأسبوع الماضي طرد 23 دبلوماسيًا روسيًا رداً على الهجوم، وردت روسيا بطرد نفس العدد من الدبلوماسيين البريطانيين.