مقتل 9 أشخاص على الأقل خلال اشتباكات بين متمردين وقوات جيش جنوب السودان

جوبا - (د ب أ):

قال جيش جنوب السودان اليوم الاثنين إن تسعة أشخاص على الأقل بينهم خمسة جنود وأربعة مدنيين قتلوا عندما اشتبك جيش جنوب السودان مع قوات المتمردين.

وقال المتحدث باسم الجيش لول رواي كوانج للصحفيين في العاصمة جوبا إن المتمردين المرتبطين بنائب الرئيس السابق المنفي ريك مشار هاجموا مواقع عسكرية في الإقليم الاستوائي في مطلع الاسبوع.

وأضاف كوانج "من بين القتلى التسعة، خمسة جنود وأربعة مدنيين لقوا حتفهم في تبادل إطلاق النار".

وتعاني جنوب السودان من الحرب الأهلية المستمرة للعام الخامس على الرغم من توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار في ديسمبر.

وأدى النزاع الذي اندلع بسبب خلاف عام 2013 بين الرئيس سالفا كير ونائبه السابق مشار إلى مقتل عشرات الآلاف وتشريد 5ر2 مليون شخص.