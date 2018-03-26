الخارجية الروسية تستنكر طرد دبلوماسييها من جانب الناتو والاتحاد الأوروبي

موسكو - (د ب أ):

استنكرت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، حملة الطرد الجماعي لدبلوماسيين روس من جانب الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو) والاتحاد الأوروبي.

وأكدت الوزارة، في بيان، مجدداً نفي روسيا لتورطها في هجوم كيماوي في الأراضي البريطانية.

وقالت "إن هذا العمل العدائي من جانب هذه المجموعة من الدول لن يمر دون عقاب، وسنرد."

يذكر أن قضية تسميم العميل الروسي المزدوج سيرجي سكريبال وانبته يوليا قد تسبب في توتر العلاقات بين روسيا وبريطانيا وتبادلت الدولتان طرد الدبلوماسيين .

واعلنت الولايات المتحدة، العضوة في الناتو، عن طرد 60 رجل مخابرات روسي واغلاق القنصيلة الروسية في سياتل فيما اعلنت ألمانيا طرد اربعة دبلوماسيين روس على خلفية القضية.

من جانبه ،أعلن دونالد توسك، رئيس المجلس الاوروبي، بأن 14 دولة في الاتحاد الأوروبي، ستقوم بطرد دبلوماسيين روس.