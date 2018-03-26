كندا تطرد أربعة دبلوماسيين روس تضامنًا مع بريطانيا

القاهرة – (مصراوي):

أعلنت وزارة الخارجية الكندية، اليوم الاثنين، طرد أربعة دبلوماسيين روس بسبب قضية تسمم الضابط السابق في الاستخبارات الروسية، سيرجي سكريبال، في بريطانيا.

وقال رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، في وقت سابق من اليوم، بأن 14 دولة من دول الاتحاد الأوروبي قررت طرد دبلوماسيين روس، على خلفية قضية سكريبال.

جاء على رأس هذه الدول، بولندا 4 دبلوماسيين، ليتوانيا 3 دبلوماسيين، لاتفيا دبلوماسيا واحدا، أوكرانيا 13 دبلوماسيا، فرنسا 4 دبلوماسيين، الجمهورية التشيكية 3 دبلوماسيين، إستونيا دبلوماسيا واحدا، ألمانيا 4 دبلوماسيين، إيطاليا والدنمارك وهولندا دبلوماسيين اثنين من كل بلد.

جاء ذلك على خلفية اتهام روسيا بالوقوف وراء تسميم العميل الروسي المزدوج السابق سيرجي سكريبال وابنته بغاز الأعصاب في مدينة سالزبري البريطانية، بحسب ما نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وكان الاتحاد الأوروبي صعد نبرته بوضوح ضد موسكو خلال قمته التي عقدت يومي الخميس والجمعة الماضيين، وأعلن أنه من المحتمل للغاية أن تكون روسيا مسؤولة عن الهجوم على العميل الروسي-البريطاني المزدوج سيرجي سكريبال وابنته يوليا في مدينة سالزبري بإنجلترا.

وقرر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي استدعاء سفير الاتحاد من موسكو للتشاور في بروكسل، وهي خطوة تعتبر إشارة احتجاج ومؤشرا على توترات دبلوماسية.