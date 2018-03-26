فرنسا تمهل 4 دبلوماسيين روس أسبوعًا لمغادرة البلاد على خلفية تسميم سكريبال

باريس - (د ب أ):

قررت فرنسا طرد أربعة دبلوماسيين روس على خلفية اتهام روسيا من قبل بريطانيا بالوقوف وراء تسميم العميل المزدوج السابق سيرجي سكريبال.

وأعلن وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لو دريان، اليوم الاثنين، في باريس أن الخارجية الفرنسية أمهلت هؤلاء الدبلوماسيين الأربعة أربعة أيام لمغادرة فرنسا.