أمريكا تُمهل 60 رجل مخابرات روسياً أسبوعاً لمغادرة أراضيها

واشنطن - (د ب أ):

قررت الولايات المتحدة طرد 60 رجل مخابرات روسياً على خلفية اتهام روسيا من قبل بريطانيا بالوقوف وراء تسميم عميل المخابرات المزدوج السابق سيرجي سكريبال.

كما أعلن البيت الأبيض اليوم الاثنين في واشنطن أنه سيغلق القنصلية الروسية في مدينة سياتل.

وأوضح البيت الأبيض أن 12 من هؤلاء الروس يعملون لدى الأمم المتحدة في نيويورك، وأن لدى جميع المطرودين مهلة سبعة أيام لمغادرة الأراضي الأمريكية.

وقال البيت الأبيض إن هذه الحملة تتم بالتنسيق مع بريطانيا وغيرها من حلفاء الولايات المتحدة.

واعتبر البيت الأبيض محاولة تسميم سكريبال اعتداء على أمن حليف وثيق للولايات المتحدة واستقراره، وأشار إلى أن عملية الطرد طالت عملاء روسيين يعكفون على "جمع معلومات عدائية".

ورفض مسؤول رفيع المستوى في البيت الأبيض الإفصاح عن حقيقة هذه المعلومات.

وقال المسؤول إن لدى روسيا في الوقت الحالي أكثر بكثير من 100 عميل نشط في الولايات المتحدة.