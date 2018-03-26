14 دولة في الاتحاد الأوروبي تطرد دبلوماسيين روس على خلفية "قضية سكريبال"

بلغاريا - (د ب أ):

صرح دونالد توسك، رئيس المجلس الاوروبي، بأن 14 دولة في الاتحاد الأوروبي، ستقوم بطرد دبلوماسيين روس، في رد منسق على تسميم العميل الروسي المزدوج السابق، سيرجي سكريبال في بريطانيا.

وصرح توسك، بأنه بالفعل قد قررت 14 دولة من الاتحاد الاوروبي طرد الدبلوماسيين الروس، وبأنه سيكون هناك إجراءات إضافية في الأيام القادمة.

وجاء على رأس الدول التي قررت طرد دبلوماسيين روس؛ الولايات المتحدة وفرنسا، وألمانيا، وأوكرانيا، وبولندا، والتشيك، ولاتفيا، وليتوانيا، وإستونيا.

جاء ذلك على خلفية اتهام روسيا بالوقوف وراء تسميم العميل الروسي المزدوج السابق سيرجي سكريبال وابنته بغاز الأعصاب في مدينة سالزبري البريطانية، بحسب ما نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وكان الاتحاد الأوروبي صعد نبرته بوضوح ضد موسكو خلال قمته التي عقدت يومي الخميس والجمعة الماضيين، وأعلن أنه من المحتمل للغاية أن تكون روسيا مسؤولة عن الهجوم على العميل الروسي-البريطاني المزدوج سيرجي سكريبال وابنته يوليا في مدينة سالزبري بإنجلترا.

وقرر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي استدعاء سفير الاتحاد من موسكو للتشاور في بروكسل، وهي خطوة تعتبر إشارة احتجاج ومؤشرا على توترات دبلوماسية.