السفير الروسي في واشنطن: الولايات المتحدة تدمر ما بقي من العلاقات مع موسكو

القاهرة- (مصراوي):

قال اناتولي انطونوف، السفير الروسي لدى واشنطن، إن الولايات المتحدة تُدمر ما بقى من العلاقات مع موسكو، بعد إعلان مسؤولين أمريكيين أن الولايات المتحدة قررت طرد 60 من ضباط الاستخبارات الروس ممن يعملون تحت غطاء ديبلوماسي على خلفية تسميم الجاسوس الروسي السابق سيرجي سكريبال.

وقال انطونوف، اليوم الإثنين، إن الولايات المتحدة تفهم بلغة القوة فقط.

كما أعلن عضو في مجلس الإتحاد الروسي أن موسكو ستطرد ما لا يقل عن 60 من أفراد البعثة الدبلوماسية الأمريكية ردا على قرار واشنطن طرد دبلوماسيين روس.

ويأتي ذلك، بعد إعلان 14 دولة أوروبية طرد مسؤولين دبولماسيين روس على خلفية تسميم الجاسوس الروسي، ومن ضمنهم

ألمانيا وفرنسا وبولندا وهولندا وأوكرانيا ولاتفيا وليتوانيا وجمهورية التشيك.