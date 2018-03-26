الخارجية الألمانية تمهل دبلوماسيين روس حتى الاثنين المقبل لمغادرة البلاد

برلين - (د ب أ):

أعطت الخارجية الألمانية أربعة دبلوماسيين روس، مهلة لمدة سبعة أيام لمغادرة الأراضي الألمانية. وقالت الخارجية اليوم الاثنين، في برلين إنها أبلغت السفارة الروسية بذلك.

وفي الوقت ذاته أكدت الخارجية أنها لا تزال على استعداد للحوار مع روسيا.

جاء ذلك على خلفية اتهام روسيا بالوقوف وراء تسميم العميل الروسي المزدوج السابق سيرجي سكريبال وابنته بغاز الأعصاب في مدينة سالزبري البريطانية، بحسب ما نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وكان الاتحاد الأوروبي صعد نبرته بوضوح ضد موسكو خلال قمته التي عقدت يومي الخميس والجمعة الماضيين، وأعلن أنه من المحتمل للغاية أن تكون روسيا مسؤولة عن الهجوم على العميل الروسي-البريطاني المزدوج سيرجي سكريبال وابنته يوليا في مدينة سالزبري بإنجلترا.

وقرر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي استدعاء سفير الاتحاد من موسكو للتشاور في بروكسل، وهي خطوة تعتبر إشارة احتجاج ومؤشرا على توترات دبلوماسية.