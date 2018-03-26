أمريكية تقتل رضيعها وتلقيه من فوق سور.. وكلب الجيران يعثر على جثته

كتبت - رغدة عاطف:

ألقت امرأة أمريكية، تدعى كاميلي، (23 عامًا)، من ولاية كولورادو، رضيعها من فوق سور ارتفاعه 3 أمتار.

وقالت كونراد، للشرطة إنها لم تكن تعلم أنها حامل حتى وضعت مولودها 2 يناير، على الرغم من تقارير المحكمة التي تشير إلى أنها قالت لأحد أصدقائها إنها تنتظر طفلًا.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "مترو" البريطانية، فإن كونراد كتمت صوت الرضيع حتى يتوقف عن البكاء، كيلا تسمع عائلتها صوته، ثم لفته في بطانية، وأخذته للخارج، وكتمت فمه مرة أخرى لمدة 10 دقائق، وبعد ذلك ألقت به من فوق السور.

وعثر على الرضيع بعد 15 ساعة، حيث خرجت إحدى جاراتها، وتدعى جانيت باريتش إلى الخارج، فوجدت الكلب الخاص بها يشم شيئًا ما، فعثرت على الطفل، وأخذته إلى الداخل، واتصلت بخدمة الطوارئ، لكن الوقت كان قد فات لإنقاذ الطفل.

ولما وصلت الشرطة، وسألت كونراد، أنكرت علاقتها بالحادث قائلة إنها ليس لديها أي فكرة عما يتحدثون عنه.

وتواجه الآن السيدة تهمة القتل من الدرجة الأولى، وفقًا للصحيفة البريطانية.