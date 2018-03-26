وزير الخارجية الألماني يلتقي بناجين من محرقة الهولوكوست في إسرائيل

القدس - (د ب أ):

التقي وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، في اليوم الثاني من زيارته لاسرائيل مع نحو 30 شخصا من الناجين من محرقة الهولوكوست.

وخلال هذا اللقاء شرح ماس اليوم الاثنين، الجملة التي لفتت الأنظار من خطابه الافتتاحي بعد توليه منصبه الجديد، وهي أنه دخل إلى الوسط السياسي بسبب معسكر الاعتقالات النازية "أوشفيتس".

وأوضح هذه الجملة بأنه نظرا لأنه لم يتلق أية إجابات في المدرسة على أسئلته عن محرقة الهولوكوست، لذا بدأ بالاهتمام بتاريخ عائلته، وقال: "بحثت عن مقاتل مقاوم في عائلتي، ولكنني لم أجده. كان الجميع أتباع فقط".

وأضاف قائلا: "منذ ذلك الوقت بدأت في التفكير فيما يمكنني أن أقوم به بنفسي ونوعية الإسهام الذي يمكنني أن أقدمه بنفسي اليوم، بحيث لا يكون هناك مثل هذا الشيء مرة أخرى مطلقا".

يشار إلى أن ماس التقى بالناجين من المحرقة في مركز تابع لمنظمة "أمشا" الألمانية التي تقدم دعما نفسيا لـ 20 ألف شخص من الناجين من المحرقة ومن أحفادهم في إسرائيل.

وكان ماس قد زار النصب التذكاري لمحركة الهولكوست ياد فاشيم أمس الأحد في مستهل زيارته الرسمية في إسرائيل.