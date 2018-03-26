قرقاش: رسالة صواريخ الحوثي على السعودية واضحة

كتبت – إيمان محمود

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش، إن استهداف الحوثيين عدة مدن في المملكة العربية السعودية "رسالة واضحة".

وأضاف –في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر- "لا تعايش مع مليشيا إرهابية تستهدف استقرار منطقتنا وتكون مطيّة لطهران، ومصيرنا في المعركة مرتبط بالرياض، وهدفنا مستقبل أمن المنطقة ويَمَنُ عربي متجانس مع محيطه".

وتسبب سقوط إحدى الشظايا على منزل سكنى في مقتل مقيم وإصابة اثنين آخرين جميعهم حاملين الجنسية المصرية.