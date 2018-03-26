تركي آل الشيخ بعد القصف الصاروخي على السعودية: حفظك الله وطن الشموخ

القاهرة – (مصراوي):

علّق المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة السعودية، على الأحداث التي جرت في الساعات الأولى من صباح اليوم، بمدينة الرياض بعد إطلاق ميليشيات الحوثي صواريخ باليستية تجاه بعض مدن المملكة السعودية وأدى لسقوط قتيل ومصابين.

وكتب المستشار آل الشيخ الرئيس الشرفي للنادي الأهلي- عبر صحفته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي- "حفظك الله وطن العز والشموخ" مع صورة مكتوب عليها " رجال بواسل.. وطن آمن".

وتسبب سقوط إحدى الشظايا على منزل سكنى في مقتل مقيم وإصابة اثنين آخرين جميعهم مصريون.