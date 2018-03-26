وزارة الخارجية تهيب بالمواطنين عدم حمل الأدوية الممنوعة عند السفر للخارج

القاهرة – (مصراوي):

تهيب وزارة الخارجية بالمواطنين ضرورة عدم حمل الأدوية الممنوعة والمدرجة على جداول المخدرات مثل الترامادول أو الكبتاجون أثناء السفر للخارج، حتى لا يعرضوا أنفسهم للمساءلة القانونية، حيث أن العقوبات على تهمة حيازة ونقل والإتجار بالمخدرات، هي عقوبات مشددة قد تصل إلى السجن لسنوات طويلة.

وأكد السفير خالد يسري رزق مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج على ضرورة توخي الحذر وعدم حمل أغراض شخصية تخص أفراد آخرين لا تربطهم بالمواطن المسافر صلة قرابة أو معرفة وثيقة مع الفحص الدقيق في كل الأحوال للأغراض التي يتم حملها، والتأكد من خلوها من أية مواد يحظر القانون حملها أو تداولها حفاظا على سلامتهم.