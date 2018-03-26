الاتحاد الأوروبي يعتزم توجيه انتقادات لتركيا خلال اجتماع مع أردوغان

بروكسل - (د ب أ):

يعتزم كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي، توجيه انتقادات لتركيا، بسبب تحركاتها داخليا وخارجيا، وذلك خلال اجتماع مقرر عقده اليوم الاثنين مع الرئيس رجب طيب أردوغان.

وقال رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك مؤخرا: "أعرف أن الاجتماع لن يكون سهلا".

وسيرافق توسك في اللقاء المقرر اليوم في مدينة فارنا السياحية البلغارية رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر ورئيس الوزراء البلجيكي بويكو بوريسوف الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي.

وأكد الاتحاد الأوروبي أنه يتطلع إلى محادثات بناءة بشأن تحسين علاقات الاتحاد الأوروبي مع تركيا، إلا أنها لن تتردد في انتقادها.

وأضاف توسك أن الاتحاد سيثير مسألة الحصار التركي غير القانوني الذي يمنع استكشاف حقل محتمل للغاز الطبيعي على سواحل قبرص واحتجاز جنديين يونانيين عبرا الحدود إلى تركيا.

وقال إن الاتحاد الأوروبي سوف يؤكد أيضا على قلقه من تدهور الوضع الديمقراطي في تركيا والتحركات العسكرية التي تقوم بها في سورية.

أما أردوغان، فمن المتوقع أن يطلب من الاتحاد الأوروبي مبلغ الستة مليارات يورو (4ر7 مليار دولار) التي تعهد بها التكتل لدعم اللاجئين السوريين بموجب الاتفاق الذي تم التوصل إليه عام 2016 بين أنقرة وبروكسل لوقف تدفق المهاجرين إلى أوروبا.

كما سيضغط أردوغان على الاتحاد الأوروبي بشأن تحرير تأشيرات الدخول.