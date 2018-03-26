استمرار التظاهرات لليوم الثاني بإقليم كردستان العراق

العراق - (د ب أ):

انطلقت اليوم الاثنين، ولليوم الثاني على التوالي، التظاهرات في مختلف مدن وبلدات إقليم كردستان العراق احتجاجا على نظام الادخار الاجباري وسوء الأوضاع المعيشية للمواطنين.

وشهدت مدينة اربيل تظاهرات حاشدة ، يحاول المتظاهرون فيها التوجه إلى برلمان كردستان فيما انتشرت القوات الأمنية بشكل كبير.

فيما تظاهر المعلمون في قضاء سوران شمال اربيل أمام مديرية التربية رافعين شعارات طالبوا فيها رئيس الوزراء حيدر العبادي بأن يوفي بوعوده، وأكدوا أنهم فقدوا الثقة بالحكومة العراقية و بحكومة اقليم كردستان.

واعتقلت القوات الأمنية رئيس فرع اتحاد معلمي كردستان في قضاء سوران وعددا من المعلمين الاخرين أثناء المظاهرة.

وقال كاروان مصطفى أحد المشاركين في التظاهرة لوكالة الأنباء الألمانية إن" التظاهرة انطلقت من أمام تربية قضاء سوران صباح اليوم احتجاجا على نظام الادخار الحكومي للرواتب والوضع المعيشي القاسي الذي يعيشه معلمو كردستان ، مشيرا إلى أن هناك انتشارا كبيرا للأجهزة والقوات الأمنية في القضاء".

وأكد مصطفى أن" القوات الأمنية اعتقلت رئيس فرع سوران لاتحاد المعلمين و15 معلما اخر خلال التظاهرة".

ولم تصدر الجهات الرسمية والأمنية حتى الآن اي توضيح بخصوص اعتقال هؤلاء المتظاهرين.

يذكر أن العديد من المدن وبلدات إقليم كردستان شهدت أمس الأحد تظاهرات احتجاجية ضد نظام الادخار الحكومي للرواتب ونصبوا خياما في ساحات الاعتصام في مدينة السليمانية ، حيث مازالت الاعتصامات مستمرة في تلك المدينة وعدد من المدن الأخرى.

وتأتي التظاهرات في مدن إقليم كردستان امتدادا للازمة المالية التي يشهدها الإقليم نتيجة تأخر صرف رواتب موظفي الإقليم التي قررت الحكومة الاتحادية في بغداد صرفها مؤخرا.