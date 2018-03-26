مصر تدين إطلاق الحوثيين لسبعة صواريخ بالستية على عدة مدن سعودية

القاهرة – (مصراوي):

أدانت جمهورية مصر العربية، بأشد العبارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الاثنين، قيام جماعة الحوثي بإطلاق سبعة صواريخ بالستية تستهدف عدة مدن بالمملكة العربية السعودية ومنها العاصمة الرياض، والتي قامت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي باعتراضها.

كما أعرب بيان وزارة الخارجية عن خالص التعازي لأسرة المواطن المصري عبد المطلب أحمد حسين، الذي استشهد نتيجة تناثر شظايا الصواريخ التي تم اعتراضها على الحي السكني الذي يتواجد فيه، وخالص التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين المصريين اللذين أصيبا في الحادث.

وشدد البيان على موقف مصر الثابت الداعم لاستقرار وسيادة الدول العربية في مواجهة أية محاولات تخريبية أو إرهابية، مشيراً إلى أن مثل تلك الأعمال التي تستهدف أمن واستقرار المملكة والمنطقة سوف تزيد من عزم دول التحالف العربي على استعادة الشرعية باليمن، وتكثيف جهود مكافحة الإرهاب بالمنطقة.