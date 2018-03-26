آلاف اليمنيين يحتشدون في صنعاء في الذكرى الثالثة لعمليات التحالف العربي

صنعاء- (د ب أ):

احتشد آلاف اليمنيين من مناصري جماعة أنصار الله الحوثية، اليوم الاثنين، في ميدان السبعين وسط العاصمة صنعاء، في الذكرى الثالثة لانطلاق عمليات قوات التحالف العربي في اليمن.

ورفع المحتشدون شعارات تطالب بوقف ما وصفوه بـ"العدوان" ورفع الحصار عن اليمن، كما رفعوا شعارات خاصة بالجماعة.

وقال صالح الصماد، رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى (التابع للحوثيين)، في كلمة ألقاها في الفعالية، إن "العدوان (قوات التحالف العربي) والحصار لثلاثة أعوام لم يكسر شعبنا، وحضورهم اليوم هنا هو رسالة للعالم بصمودهم".

وتابع: "ثقافة العجز والإحباط التي سعى النظام السعودي لتعزيزها في اليمن سقطت، ومن تأثر بها هم المرتزقة".

وحيّ الصماد القوة الصاروخية والدفاع الجوي (الموالين لهم)، وذلك بعد اطلاق صواريخ بالستية على مواقع متفرقة في المملكة، معتبرا أن "معركة الشعب اليوم هي معركة استعادة سيادة وتعتمد على الدفاع والبناء، وتعزيز عوامل الصمود ورفد الجبهات هو الخيار الوحيد للوصول إلى الحسم والانتصار".

وأردف مخاطبا قيادة التحالف العربي: "أوقفوا غاراتكم نوقف صواريخنا".

وأشار الصماد إلى أن الأمريكيين "هم من يديرون العدوان ويشاركون مباشرة في عدد من جبهات القتال، وموقف مجلس الشيوخ الأمريكي يثبت أن العدوان أمريكي من أول طلقة".

وأكد استعدادهم لحل يفضي لوقف "العدوان ورفع الحصار"، وقال "ندعو دول العدوان إلى اقتناص الفرصة والذهاب نحو سلام عادل ، وندعو القوى المحلية المنخرطة مع العدوان إلى العودة للتفاهم حول كل القضايا".

وهذه هي المرة الأولى التي يقيم فيها الحوثيون فعالية كبرى بعد قتلهم الرئيس اليمني السابق، علي عبدالله صالح مطلع كانون أول/ ديسمبر الماضي.

وفي 26 مارس من عام 2015 انطلقت عمليات قوات التحالف العربي، بقيادة السعودية ضد مسلحي الحوثي في اليمن، بعد أشهر من اقتحامهم للعاصمة صنعاء ومحافظات يمنية أخرى بقوة السلاح.

كانت الأمم المتحدة قد أعلنت، في آخر بيان لها، التحقق من مقتل 6100 مدني في اليمن منذ انطلاق عمليات التحالف في اليمن.