وزيرة الدفاع الألمانية: النزاع الأفغاني لا يمكن حله إلا سياسيًا

كابول - (د ب أ):

ذكرت وزيرة الدفاع الألمانية أورزولا فون دير لاين أن الحرب ضد حركة طالبان في أفغانستان لا يمكن كسبها بالوسائل العسكرية فقط.

وقالت فون دير لاين اليوم الاثنين في كابول قبل لقائها الرئيس الأفغاني أشرف غني: "أتمنى أن أرى مزيدا من خطوات التقدم في العملية السياسية، إنها عملية بالغة الأهمية".

وذكرت الوزيرة أن المواطنين في أفغانستان يتعين أن يروا عبر قيادة رشيدة للحكومة أن السياسة تطبق إصلاحات، موضحة أن من الأمور المهمة للغاية في ذلك الانتخابات المرتقبة هذا العام وعرض الرئيس غني لإجراء محادثات سلام مع طالبان.

وأضافت فون دير لاين أنه يتعين على قوات الأمن أن تكون جديرة بالثقة وأن تحمي المواطنين، وقالت: "لكن من المهم أيضا أن يتقدم هذا البلد في تطوره، حتى يتحلى الناس بالثقة والتفاؤل تجاه المستقبل".

ومن المنتظر أن يبدأ مساء اليوم مؤتمر في العاصمة الأوزباكية طشقند لبحث سبل الحل السياسي في أفغانستان. ومن المتوقع أن يشارك في فعاليات اليوم الرئيسي للمؤتمر غدا الثلاثاء ممثلون من أكثر من عشرة دول، من بينهم المبعوث الألماني الخاص للمنطقة، ماركوس بوتسل.

وكانت فون دير لاين وصلت في وقت سابق اليوم إلى العاصمة الأفغانية كابول وسط تدابير أمنية مشددة.

ومن المقرر أن تجري الوزيرة محادثات سياسية في اليوم الثاني من زيارتها لأفغانستان مع الرئيس الأفغاني أشرف غني، وقائد القوات الأمريكية وقوات حلف شمال الأطلسي "الناتو" في أفغانستان، الجنرال جون نيكلسون.

وبسبب الأوضاع الأمنية الحرجة هبطت الوزيرة على متن مروحية في مطار مقر الناتو في كابول.

وكانت فون دير لاين زارت القوات الألمانية في مدينة مزار الشريف أمس الأحد لتهيئة القوات إلى استمرار مشاركتها في مهمة طويلة وشاقة.

وكان البرلمان الألماني (بوندستاج) وافق يوم الخميس الماضي على تمديد مهمة القوات الألمانية في أفغانستان، لمدة عام آخر.

تجدر الإشارة إلى أن مهمة أفغانستان من أكثر المهام الخارجية التي تكبد فيها الجيش الألماني خسائر في تاريخه. وتستمر مشاركة الجيش الألماني في المهمة منذ أكثر من 16 عاما، وتقتصر مشاركته حاليا على تدريب القوات الأفغانية.

ومن المخطط زيادة عدد القوات الألمانية في أفغانستان من حدها الأقصى الحالي الذي يبلغ 980 جنديا إلى 1300 جندي.