صحيفة إماراتية: تفجير الإسكندرية نقطة سوداء تضاف لسجل "الإخوان"

أبوظبي- (أ ش أ):

أكدت صحيفة "الخليج الإماراتية" أن حادث التفجير الإرهابي بالإسكندرية سيبقي نقطة سوداء تضاف إلى سجل جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية ، ولكنه لن يستطيع أن يهز شعرة فى إصرار الشعب المصري والمضي قدما فى طريق الحياة .

وقالت الصحيفة فى افتتاحيتها اليوم، الإثنين، التى جاءت تحت عنوان " مصر تتحدى الإرهاب"إن الأمر لا يحتاج إلى تحقيق وتفكير وتخمين، إنهم هم وليس غيرهم من زرع العبوة التي استهدفت مدير أمن الإسكندرية في منطقة سيدي جابر، وأدت إلى استشهاد عنصري أمن وجرح خمسة آخرين .. إنهم "جماعة الإخوان" الإرهابية الكارهين للحياة والدولة والوطن والمجتمع والأمن والسلام.

وأضافت " يريدون بهذه المحاولة الخسيسة التأثير على الانتخابات الرئاسية التي تجري اليوم، والتشويش عليها، لأنهم يدركون تماماً ماذا تعني نتائجها على صعيد مواصلة الحرب على الإرهاب، والإصرار على اجتثاث عناصر الفتنة والتخريب، لعلهم بهذه المحاولة يرهبون الشعب المصري ويثنونه عن المشاركة الواسعة في الانتخابات كي يقول كلمته الفصل في التجديد للرئيس عبد الفتاح السيسي، أي التجديد للأمل والأمن".

وتابعت "ان هذا الأسلوب، هو ما اعتدنا عليه من "الإخوان" تاريخهم حافل بمثل هذه الجرائم، منذ أن خرجوا على الدنيا في أواخر عشرينات القرن الماضي على يد حسن البنا، ومن ثم دخولهم في جحور الظلام والفجور إلى حين وصولهم إلى السلطة في مصر عام 2012 بالمكر والخديعة، ومن رحم "الإخوان" تخرج كل قادة الإرهاب والفتنة في العالمين العربي والإسلامي، وفي كنفهم تشكلت تنظيمات "القاعدة" و "داعش" و"جبهة النصرة" ومن لف لفها من تنظيمات رديفة.

واختتمت الصحيفة بالقول،ان تفجير الإسكندرية سيبقى نقطة سوداء تضاف إلى السجل الأسود لـ "الإخوان"، لكنه لن يستطيع أن يهز شعرة في إصرار الشعب المصري على اختياره والمضي قدماً في طريق الحياة من أجل أن تبقى مصر البهية أم الدنيا، وموئل الأمن والاستقرار، كما لن يؤثر على سير المعركة التي يخوضها الجيش المصري وكل القوى الأمنية الأخرى من أجل اجتثاث فلول الإرهاب من على كل أرض مصر، والنصر الذي بات على مرمى حجر.