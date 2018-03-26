  • عاجل:رئيس الوزراء يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

    • 1338659 s

    أكثر الكلمات إنتشاراً

    انتخابات الرئاسة انفجار الإسكندرية العملية الشاملة 2018 محمد صلاح

    وزارة الدفاع الأمريكية تنفي نيتها الانسحاب من قاعدتي إنجرليك والعديد

    09:47 ص الإثنين 26 مارس 2018
    وزارة الدفاع الأمريكية تنفي نيتها الانسحاب من قاعدتي إنجرليك والعديد

    دانا وايت

    القاهرة-(د ب أ):

    نفت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأمريكية دانا وايت صحة تقارير أفادت بأن الولايات المتحدة تعتزم مغادرة قاعدتي إنجرليك في تركيا والعديد في قطر.

    وكتبت على حسابها على موقع تويتر :"لا توجد أي مصداقية للتقارير الإخبارية التي تؤكد أن الولايات المتحدة ستغادر إنجرليك والعديد في تركيا وقطر".

    وأضافت :"هذه التقارير غير مفيدة وتغذي انعدام الثقة والانقسام بين الشركاء الإقليميين في وقت نحتاج فيه للعمل سويا من أجل التعامل مع المخاوف الأمنية المشتركة".

    كان تقرير أفاد بأن الولايات المتحدة بدأت بإخلاء القاعدتين "بسبب الخلافات السياسية والعسكرية مع إيران وتركيا".

    الولايات المتحدة تركيا قطر إنجرليك دانا وايت

    الخبر التالى:

    صحيفة إماراتية: تفجير الإسكندرية نقطة سوداء تضاف لسجل "الإخوان"

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    التعليقات

    إعلان