وزارة الدفاع الأمريكية تنفي نيتها الانسحاب من قاعدتي إنجرليك والعديد

القاهرة-(د ب أ):

نفت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأمريكية دانا وايت صحة تقارير أفادت بأن الولايات المتحدة تعتزم مغادرة قاعدتي إنجرليك في تركيا والعديد في قطر.

وكتبت على حسابها على موقع تويتر :"لا توجد أي مصداقية للتقارير الإخبارية التي تؤكد أن الولايات المتحدة ستغادر إنجرليك والعديد في تركيا وقطر".

وأضافت :"هذه التقارير غير مفيدة وتغذي انعدام الثقة والانقسام بين الشركاء الإقليميين في وقت نحتاج فيه للعمل سويا من أجل التعامل مع المخاوف الأمنية المشتركة".

كان تقرير أفاد بأن الولايات المتحدة بدأت بإخلاء القاعدتين "بسبب الخلافات السياسية والعسكرية مع إيران وتركيا".