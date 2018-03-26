إسرائيل تعتقل 43 فلسطينيا في الضفة الغربية

رام الله - (د ب أ):

شنت قوات من الجيش الإسرائيلي الليلة الماضية حملة اعتقالات في الضفة الغربية طالت 43 فلسطينيا.

ولم تشر هيئة البث الإسرائيلي، التي أوردت الخبر اليوم الاثنين، ما إذا كان لأي من المعتقلين انتماءات تنظيمية.

وتعتقل إسرائيل بصورة شبه يومية فلسطينيين تصفهم بأنهم "مطلوبون لأجهزة الأمن، للاشتباه في ضلوعهم في ممارسة الإرهاب، والإخلال بالنظام العام والقيام بأعمال شغب".

وتأتي حملة الاعتقالات الواسعة بعد يوم من إعلان الجيش عزمه تعزيز قواته في الضفة الغربية ومحيط قطاع غزة خلال الفترة القادمة للتعامل مع المظاهرات التي يجري التخطيط لتنظيمها تحت اسم "مسيرة العودة الكبرى" والمقرر أن تتواصل حتى "ذكرى النكبة" (ذكرى تأسيس إسرائيل) منتصف مايو القادم.

كانت الخارجية الأمريكية أعلنت الشهر الماضي أن افتتاح سفارتها في القدس سيتم في الذكرى السبعين لـ"تأسيس" دولة إسرائيل في مايو.