روسيا تدعو إلى وضع تدابير لمنع تكرار واقعة الجاسوس "سكريبال" مرة أخرى

موسكو - (أ ش أ):

قالت السفارة الروسية لدى الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الاثنين إن روسيا تدعو لفهم "قضية سكريبال" والعمل على وضع تدابير لضمان عدم حدوثها مجددا.

ونقلت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية عن بيان صدر عن السفارة قوله "من المهم الآن أن نفهم بهدوء، ومهنية هذه المأساة، والعمل على وضع تدابير لضمان عدم حدوث مثل هذا مرة أخرى".

وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف، قد صرح، أمس الأحد، بأن موسكو تعتبر الاتهامات البريطانية في قضية سكريبال استفزازا يجب التعامل معه.