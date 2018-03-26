كوريا الجنوبية تعدل الدستور لاول مرة منذ 40 سنة

سول في 26- (أ ش أ):

وقع الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي-إن اليوم الاثنين على مشروع قانون للحكومة حول تعديل الدستور، ليصبح أول رئيس كوري جنوبي يفعل ذلك منذ نحو أربعة قرون.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أنه تم التوقيع الكترونيا على مشروع القانون بسبب وجود الرئيس مون حاليا في دولة الإمارات في زيارة رسمية ضمن جولة خارجية منذ يوم الخميس الماضي زار خلالها فيتنام.

ومن المنتظر الآن تقديم اقتراح الحكومة إلى الجمعية الوطنية، التي سيكون أمامها 60 يومًا لمراجعة مشروع القانون والتصويت عليه.

وفي حال تمت إجازة مشروع القانون في البرلمان المكون من مجلس واحد، فسيتم طرحه في استفتاء وطني بالتزامن مع الانتخابات المحلية المقرر إجراؤها في 13 يونيو .

يشار إلى أن هذه هي المرة الأولى منذ عام 1980 التي يقترح فيها رئيس كوري جنوبي تعديلا دستوريًا ، حيث كان آخر تعديل للدستور في عام 1987.