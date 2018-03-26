  • عاجل:انطلاق انتخابات الرئاسة.. والسيسي يصوت في أول دقيقة

    • 1338655 s

    أكثر الكلمات إنتشاراً

    انتخابات الرئاسة انفجار الإسكندرية العملية الشاملة 2018 محمد صلاح

    كوريا الجنوبية تعدل الدستور لاول مرة منذ 40 سنة

    08:41 ص الإثنين 26 مارس 2018
    كوريا الجنوبية تعدل الدستور لاول مرة منذ 40 سنة

    الرئيس الكوري الجنوبي

    سول في 26- (أ ش أ):

    وقع الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي-إن اليوم الاثنين على مشروع قانون للحكومة حول تعديل الدستور، ليصبح أول رئيس كوري جنوبي يفعل ذلك منذ نحو أربعة قرون.

    وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أنه تم التوقيع الكترونيا على مشروع القانون بسبب وجود الرئيس مون حاليا في دولة الإمارات في زيارة رسمية ضمن جولة خارجية منذ يوم الخميس الماضي زار خلالها فيتنام.

    ومن المنتظر الآن تقديم اقتراح الحكومة إلى الجمعية الوطنية، التي سيكون أمامها 60 يومًا لمراجعة مشروع القانون والتصويت عليه.

    وفي حال تمت إجازة مشروع القانون في البرلمان المكون من مجلس واحد، فسيتم طرحه في استفتاء وطني بالتزامن مع الانتخابات المحلية المقرر إجراؤها في 13 يونيو .

    يشار إلى أن هذه هي المرة الأولى منذ عام 1980 التي يقترح فيها رئيس كوري جنوبي تعديلا دستوريًا ، حيث كان آخر تعديل للدستور في عام 1987.

    هذا المحتوى من

    سول كوريا الجنوبية الرئيس الكوري الجنوبي تعديل الدستور

    الخبر التالى:

    روسيا تدعو إلى وضع تدابير لمنع تكرار واقعة الجاسوس "سكريبال" مرة أخرى

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    التعليقات

    إعلان