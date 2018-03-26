انخفاض معدل الجريمة للنصف في ماليزيا.. اعرف السبب

كوالالمبور - (أ ش أ):

كشف تقرير حكومي في ماليزيا، أن معدل الجريمة انخفض بنسبة 53% منذ إطلاق برنامج التحول الاقتصادي الوطني عام 2010.

وأظهر التقرير - الذي أستند على نتائج مسح أجرى في عدة مناطق ماليزية - أن هذا أسهم أيضا في خفض الشعور بالخوف لدى المواطنين خشية الوقوع فريسة للجريمة بنسبة 40%.

وأشار التقرير - وفقا لصحيفة "نيو ستريتس تايمز" - إلى أنه تم تنفيذ "برنامج تمكين المجتمع" في إجمالي 64 منطقة عالية المخاطر، وانخرطت الشرطة في مشاركات مجتمعية عديدة بهدف التعرف على ردود فعل الجمهور على جهودها وتحسين شعور المواطن بالأمن.

ونوه إلى أن البرنامج سيجرى تطبيقه هذا العام في العديد من مراكز الشرطة بمشاركة آلاف من الضباط.

يذكر أن برنامج التحول الحكومي يستهدف معالجة سبعة مجالات رئيسية تتعلق بالشعب وأطلق البرنامج عام 2010 رئيس الوزراء الماليزي نجيب عبد الرزاق ويستمر حتى عام 2020 بهدف جعل الدولة في مصاف الدول المتقدمة.