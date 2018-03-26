365 غرفة ويعمل فيه ألف شخص.. مستقبل المنزل الأهم في بريطانيا (صور)

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رصد رجل أعمال بريطاني موازنة ضخمة لترميم "وينتورث وودهاوس" وفتحه مستقبلاً للزوار، وهو أكبر منزل في بريطانيا، حيث يحتوي على 365 غرفة ويعمل فيه ألف شخص.

وتبلغ واجهة المنزل الفخم 606 قدماً، علي مساحة 4 أفدنة، اشتراه المستثمر البريطاني فيليب هاموند مقابل 7.6 مليون جنيه استرليني قبل عامين، ورصد له 200 مليون جنيه استرليني لإعادته إلي حالته السابقة، بحسب صحيفة "ميرور" الانجليزية.

وذكرت الصحيفة أن المنزل سيتحول مستقبله إلي مزار سياحي للجمهور بدلاً من مجرد منزلاً خاصاً بأحد الأثرياء.