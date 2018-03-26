"سلوك غريب".. 4 سيدات يجبرن طائرة على الهبوط

أجبرت 4 سيدات قائد طائرة على تغيير وجهتها والهبوط بسبب إثارة الاضطرابات في الطائرة وأحداث الشغب.

كانت الطائرة تحلق على ارتفاع 30 ألف قدم، حينما قرر القائد الهبوط في أثينا رغم أن وجهة الطائرة كانت إلي قبرص، قادمة من مدينة مانشستر بالمملكة المتحدة، بحسب صحيفة "ميرور" الانجليزية.

وذكرت الصحيفة أن مجموعة النساء كانت تضحك، ثم بدأوا الشجار وتناول مشروبات كحولية، وتطور الأمر للأسوأ حينما ارتفع صوت اثنتين منهم بأحاديث عن ممارسة الجنس في المرحاض، موضحة أن الشغب وصل إلى إبصاق إحداهم على وجه راكب.

وقال متحدث باسم شركة الطيران أن الرحلة غيرت وجهتها نتيجة سلوك غريب من قبل أربعة سيدات على متن الطائرة، مؤكدا أن سلامة ورفاهية الركاب والطاقم هي دائمًا أولوية الشركة.