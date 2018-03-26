صور.. كيف نجت طفلة من داخل غسالة ملابس ؟

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نجت طفلة تبلغ من العمر ثلاث سنوات بعدما علقت داخل غسالة ملابس، بمنزل أسرتها.

وأبلغت الأسرة إدارة الدفاع المدني والتي تحركت بسيارات الإسعاف إلي المنزل بمدينة الطائف، في المملكة العربية السعودية، حسبما نقل موقع "سبق" السعودي.

واستخدم رجال الدفاع المدني أدواتهم في تكسير الغسالة، حتي الجزء الداخلي منها، لتنجح أخيراً في إخراج الطفلة.

وكانت الإدارة العامة للدفاع المدني قد تلقت بلاغاً، باحتجاز طفلة صغيرة داخل غسالة ملابس، في أحد أحياء الطائف، لتنجح في إخراجها دون أذى.