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شاهد.. رجل يقفز بابنته الرضيعة من جسر ارتفاعه 200 قدم (فيديو)

03:09 ص الإثنين 26 مارس 2018
شاهد.. رجل يقفز بابنته الرضيعة من جسر ارتفاعه 200 قدم (فيديو)

رجل يقفز بابنته الرضيعة من جسر

أظهر مقطع فيديو، تمّ تداوله على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، رجلًا يقفز من جسر قيل إن ارتفاعه 200 قدم، فوق نهر فيه صخور في ماليزيا، حاملًا صبيًا صغيرًا بين يده.

وبحسب موقع "ميرور" البريطاني، فإن الوالد المتهور محمد رضا روزلان " قز المسافة الطويلة حاملًا بين يديه ابنته الرضيعة" ونقل قول الأب إنه "كان يلبس معدات سلامة".

وبحسب الفيديو المنشور على "يوتيوب"، فإن الرضيعة بدت خائفة، إلا أن الأب محمد رضا روزلان زعم أنها "هي من طلبت منه المشاركة في هذه القفزة".

رجل يقفز بابنته التواصل الاجتماعي ماليزيا

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