الخطأ فيها "قاتل".. "لعبة الموت" تزهق حياة مراهق (فيديو)

وكالات

دفع مراهق - 13 عامًا- حياته ثمنًا لمشاركته مع عدد من أصدقائه في لعبة "Run or Die" والتي تعني "اركض أو مت"، وذلك على أحد الطرق بمنطقة ريبينسك الروسية.

وتتضمن قواعد اللعبة التي يجازف فيها المراهقين بحياتهم، المرور من أمام السيارات المسرعة، بعد أن تعطي إشارة المرور الضوء الأحمر.

وأظهر المقطع الذي التقطته كاميرات المراقبة على الطريق السريع بالمنطقة تحرك المراهق قبل لحظات من قدوم سيارة مسرعة، لكن الوقت لم يسعفه لتفاديها، فصدمته وأطاحت به في الهواء، ليلقى مصرعه بعد نقله إلى لمستشفى.