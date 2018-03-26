فيديو.. لحظة تصدي قوات الدفاع السعودية لصواريخ الحوثيين الباليستية

(مصراوي)

تداول نشطاء سعوديين مقطع فيديو مصور للحظة تصدي قوات الدفاع الجوي السعودية، لسبعة صواريخ باليستية أطلقتها قوات الحوثيين باتجاه مدينة الرياض.

وكانت السلطات السعودية أعلنت عن التصدي لصواريخ من الأراضي اليمنية، كما أعلنت عن تُوفي مصرياً متأثراً بشظايا أحدهم.

وطالبت الإمارات بالرد الفوري في أول تعليق دولي علي استهداف الرياض، حيث كتب الدكتور علي النعيمي، رئيس دائرة التعليم والمعرفة بأبوظبي على حسابه الشخصي بموقع "تويتر"، أنه لابد من رد قوي علي صواريخ إيران، ويجب التعامل مع العدو الحقيقي حتى يتوقف الاعتداء على بلاد الحرمين، موضحاً أن العدو في طهران وأذنابه في صعدة.