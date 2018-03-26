​ننشر صور المصري المتوفي بالسعودية نتيجة صواريخ الحوثيين

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القاهرة- مصراوي:

تداول نشطاء سعوديون على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، صورًا للمصري المتوفي جراء الشظايا التي خلفها اعتراض الصواريخ الباليستية التي أطلقها الحوثيون مساء أمس.

وتبين من الأوراق المنسوبة للسائق المتوفي أنه يدعى عبدالمنطلب أحمد حسين علي، ويعمل سائق خاص من مواليد 1979.

وأظهرت الصور الملتقطة، سقوط الصاروخ في مقر إقامة المواطن وتناثر الشظايا التي أصابت السائق وأدت لوفاته.

كانت السلطات السعودية، أعلنت تدميرها 7 صواريخ حوثية أطلقت على السعودية ثلاثة منها كانت باتجاه مدينة الرياض وواحد باتجاه خميس مشيط وواحد باتجاه نجران واثنان باتجاه جازان وتم إطلاقها بطريقة عشوائية وعبثية لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان.

وكان زعيم الحوثيين، عبدالملك الحوثي، ألقى خطابًا قبل ساعات في ذكرى بدء عاصفة الحزم بقيادة السعودية قبل ثلاث سنوات في اليمن.

واستولى الحوثيون على العاصمة صنعاء وطردوا منها انصار الرئيس المعترف به دوليًا عبدربه منصور هادي.

وقالت المملكة إن الهدف من عاصفة الحزم هو إعادة الشرعية إلى اليمن، من الحوثيين المدعومين من إيران.

وتسببت الحرب بين الطرفين في أكبر أزمة إنسانية في المنطقة وبات اليمن على حافة مجاعة، بحسب منظمة الأمم المتحدة.

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