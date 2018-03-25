"سيلفي مع الصاروخ".. سعوديون بجوار بقايا "باليستي" الحوثيين في الرياض

(مصراوي)

عقب إعلان المملكة العربية السعودية اعتراض صاروخ أطلقه الحوثيون من اليمن نحو العاصمة الرياض، ظهر مواطنون في العاصمة وهم يلتقطون الصور ومقاطع الفيديو لحطام الصاروخ.

تداول نشطاء سعوديون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع الفيديو والصور لبقايا الصاروخ، فيما وقف آخرون لالتقاط "السيلفي".

وقالت قناة العربية الحدث السعودية، إن قوات الدفاع الجوي السعودي اعترضات صاروخا شمال شرق العاصمة الرياض.

وأعلنت قناة المسيرة التابعة للحوثيين، استهداف مطار نجران وأهدافا أخرى في السعودية بدفعة من صواريخ بدر الباليستية.

وكان زعيم الحوثيين، عبدالملك الحوثي، ألقى خطابًا قبل ساعات في ذكرى بدء عاصفة الحزم بقيادة السعودية قبل ثلاث سنوات في اليمن.

واستولى الحوثيون على العاصمة صنعاء وطردوا منها انصار الرئيس المعترف به دوليًا عبدربه منصور هادي.

وقالت المملكة إن الهدف من عاصفة الحزم هو إعادة الشرعية إلى اليمن، من الحوثيين المدعومين من إيران.

وتسببت الحرب بين الطرفين في أكبر أزمة إنسانية في المنطقة وبات اليمن على حافة مجاعة، بحسب منظمة الأمم المتحدة.