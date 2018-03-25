قرقاش: تصريحات عبدالملك الحوثى "كلمات فارغة"

كتب - عبدالعظيم قنديل:

اعتبر وزير الدولة الإماراتية للشؤون الخارجية أنور قرقاش أن تهديدات عبدالملك الحوثي "فارغة"، مشيرًا إلى أنها لاتعكس خسائره داخل اليمن بعد الغدر بالرئيس اليمني السابق على عبدالله صالح.

وكتب قرقاش، على تويتر: "عبدالملك الحوثي في كلمته بمناسبة إشعاله للحرب في اليمن يهدّد بالصواريخ والطائرات المسيّرة الإيرانية، كلمات فارغة لا تعكس تراجعه الميداني اليومي، الحوثي يدفع ثمن غدره بشريكه".

وقال زعيم ميليشيا الحوثي، عبدالملك الحوثي، إن "العام الرابع من العدوان الأمريكي السعودي سوف يشهد تطورات عسكرية كبيرة تخترق أنظمة الحماية الأمريكية التي يستخدمها تحالف العدوان على اليمن"، وذلك في كلمة له بمناسبة الذكرى الثالثة لبدء عملية "عاصفة الحزم" التي يشنها التحالف العربي بقيادة السعودية ضد الحوثيين وأنصارهم بعد انقلابهم على السلطة المعترف بها دوليا في اليمن.

وأضاف الحوثي: "قادمون للعام الرابع بطائراتنا المسيرة وعلى مدى بعيد، وبتفعيل غير مسبوق للمؤسسة العسكرية. وتابع بالقول: "لولا الإدارة الأمريكية ما كان للنظام السعودي أن يتجرأ على شن هذا العدوان والنظام السعودي والإماراتي ليس إلا قفازات لأمريكا".

ويوم غد الاثنين تكمل عمليات قوات التحالف العربي، بقيادة السعودية عامها الثالث في الحرب ضد مسلحي الحوثيين في اليمن، والتي بدأت بعد أشهر من اقتحام الحوثيين للعاصمة صنعاء وسيطرتهم على العديد من المحافظات اليمنية بقوة السلاح، وهروب الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي إلى محافظة عدن، جنوب اليمن من ثم إلى السعودية.