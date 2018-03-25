السعودية تعلن اعتراض صاروخ فوق الرياض.. والحوثيون: قصفنا مطار نجران (فيديو)

مصراوي– (وكالات):

تداول نشطاء سعوديون على مواقع التواصل الاجتماعي لمقاطع فيديو قالوا إنها لاعتراض الدفاعات الجوية السعودية لصاروخ باليستي أطلقه الحوثيون.

وقالت قناة العربية الحدث السعودية، إن قوات الدفاع الجوي السعودي اعترضت صاروخا باليستيًا شمال شرق العاصمة الرياض.

وأعلنت قناة المسيرة التابعة للحوثيين، استهداف مطار نجران وأهدافاً أخرى في السعودية بدفعة من صواريخ بدر الباليستية.

وكان زعيم الحوثيين، عبدالملك الحوثي، ألقى خطابًا قبل ساعات في ذكرى بدء عاصفة الحزم بقيادة السعودية قبل ثلاث سنوات في اليمن.

وقد قام الحوثيون بالاستيلاء على العاصمة صنعاء وطردوا منها أنصار الرئيس المعترف به دوليًا عبدربه منصور هادي.

وقالت المملكة إن الهدف من عاصفة الحزم هو إعادة الشرعية إلى اليمن، من الحوثيين المدعومين من إيران.

وتسببت الحرب بين الطرفين في أكبر أزمة إنسانية في المنطقة وبات اليمن على حافة مجاعة، بحسب منظمة الأمم المتحدة.

