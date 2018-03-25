عودة أكثر من 100 تلميذة نيجيرية لديارهن بعد اختطافهن من جانب "بوكو حرام"

لاجوس - (د ب أ):

استقبلت قرية دابتشي النيجيرية، اليوم الأحد، أكثر من 100 تلميذة عُدن إلى ديارهن، بعد أن اختطفتهن جماعة بوكو حرام، حسبما قال ولي أمر إحدى التلميذات لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

كانت 106 تلميذات وتلميذ واحد قد اختطفوا من مدرستهم في قرية دابتشي شمال شرقي البلاد على أيدي مسلحي جماعة بوكو حرام في 19 فبراير.

وظلت فتاة مسيحية كانت قد رفضت اعتناق الإسلام قيد أسر المتطرفين، حسبما قال بشير مانزو، والد إحدى التلميذات.

وأضاف أن المجتمع واثق بأنه يمكن أن يتم إطلاق سراح تلك الفتاة بحلول يوم الثلاثاء المقبل.

وأطلقت الجماعة سراح التلميذات يوم الأربعاء الماضي بعد أن قالت الحكومة إنها أجرت مفاوضات عبر قنوات سرية مع بوكو حرام.

والتقى الرئيس النيجيري محمدو بوهاري مع التلميذات يوم الجمعة.

ونفى المسؤولون النيجيريون دفع فدية من أجل إطلاق سراح التلميذات.

يشار إلى أن بوكو حرام قامت في شهر ابريل عام 2014 باختطاف 200 فتاة من مدرسة داخلية في بلدة تشيبوك .

وفي مايو الماضي 2017، تم إطلاق سراح 82 فتاة في مقابل الإفراج عن 5 من قادة بوكو حرام كانوا محتجزين في سجون نيجيريا.

وتشن جماعة بوكو حرام هجمات إرهابية في شمال شرق نيجيريا والأقاليم المجاورة منذ سنوات، ما أسفر عن مقتل 20 ألف شخص على الأقل وتشريد مليون آخرين.