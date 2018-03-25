الحوثيون يطلقون صاروخًا باليستيًا نحو العاصمة السعودية

مصراوي – (وكالات)

قالت قناة العربية الحدث السعودية، اليوم الإثنين، إن قوات الدفاع الجوي السعودي اعترضات صاروخا باليستيًا شمال شرق العاصمة الرياض.

وتابعت العربية أن الصاروخ أطلقه تنظيم "أنصار الله" الحوثي من اليمن.

وكان زعيم الحوثيين، عبدالملك الحوثي، ألقى خطابًا قبل ساعات في ذكرى بدء عاصفة الحزم بقيادة السعودية قبل ثلاث سنوات في اليمن.

واستولى الحوثيون على العاصمة صنعاء وطردوا منها انصار الرئيس المعترف به دوليًا عبدربه منصور هادي.

وقالت المملكة إن الهدف من عاصفة الحزم هو إعادة الشرعية إلى اليمن، من الحوثيين المدعومين من إيران.

وتسببت الحرب بين الطرفين في أكبر أزمة إنسانية في المنطقة وبات اليمن على حافة مجاعة، بحسب منظمة الأمم المتحدة.