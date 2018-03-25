الخارجية الروسية: لندن فشلت وتمارس "ترويج أسود" في قضية سكريبال

موسكو - (أ ش أ)

اعتبرت وزارة الخارجية الروسية ما تفعله المملكة المتحدة في الوقت الراهن بشأن قضية تسميم العميل الروسي السابق سيرجي سكريبال ما هو إلا "ترويج أسود" غرضه الدعاية العدوانية في النطاق العالمي.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا ، في تصريحات أوردتها قناة (روسيا اليوم) اليوم الأحد - إن لندن غير قادرة على الدفاع عن مواقفها وإقناع الآخرين بحقيقتها من خلال استخدام حجج وأدلة ، ولذلك لجأوا إلى استخدام أساليب الدعاية والترويج الأسود.

وشددت على أن المسؤولين البريطانيين فشلوا تماما في تقديم أي أدلة على ادعاءاتهم ، الأمر الذي أشارت إليه حتى وسائل الإعلام البريطانية.

وتعهدت الخارجية الروسية بعرض "مفاجأة" كبيرة و"هدية تاريخية" للحكومة البريطانية ردا على "استفزازاتها" واستخدامها "أساليب الترويج الأسود" ضد روسيا في إطار هذه القضية.

