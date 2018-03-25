37 قتيلًا على الأقل في حريق روسيا ومصير مجهول لـ40 طفلًا (صور وفيديو)
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مصراوي – (وكالات):
ارتفع عدد ضحايا الحريق الضخم في مركز تجاري في مدينة كيميروفو الروسية، إلى 37 قتيلاً على الأقل، فيما يظل 69 شخصًا آخرين في عداد المفقودين بينهم 40 طفلًا، بحسب وكالة أنباء سبوتنيك.
وقالت موقع قناة روسيا اليوم إن الحريق اندلع ظهر اليوم، واستطاع رجال الإطفاء إنقاذ 120 شخصًا كانوا داخل المركز، بحسب ما نقلته الأجهزة الأمنية المحلية.
وأشارت التقارير الروسية إلى أن الشرطة وفرق الإنقاذ تواصل البحث عن 69 شخصا قد يكونون داخل المبنى المحترق ولا يزال مصيرهم مجهولاً حتى الآن، من بينهم 40 طفلاً.
وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه تلقى التقارير اللازمة بعد الحريق الذي نشب في المركز الترفيهي، وقدم التعازي للعائلات والأسر.
وكلف بوتين وزير الطوارئ فلاديمير بوتشكوف، بالذهاب على الفور إلى مكان الحادث واتخاذ جميع الإجراءات الضرورية.كما فتحت موسكو تحقيقًا في الحريق، ما يفتح الباب أمام توجيه اتهامات بالتسبب في الموت نتيجة الإهمال أو خرق قواعد السلامة.
В #Кемерово при пожаре в кинотеатре в #ТЦ погибли четыре ребенка. 😔😔😔— Yuriy ⚡️ (@yuriy_rus96) March 25, 2018
Их тела найдены прямо в кинозале. pic.twitter.com/Eb7UEIHNd3
Просто ад pic.twitter.com/AHoSSluBbL— Dasha (@DashaOy) March 25, 2018
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