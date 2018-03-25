قصف مدفعي إسرائيلي شمال قطاع غزة

القاهرة - (مصراوى):

أفاد مراسل شبكة "سكاي نيوز" عربية، منذ قليل، أن الجيش الإسرائيلي يطلق عدة قذائف مدفعية نحو نقطة رصد شرق بيت حانون شمالي قطاع غزة بعد اعتراض عدة قذائف صاروخية.

كما سمع دوي صافرات الإنذار، في المنطقة الحدودية بين قطاع غزة والأراضي الإسرائيلية، بالإضافة إلى المجلس الإقليمي "أشكلون".

وقالت صحيفة "جيروزاليم بوست" أن هناك أنباء عن سماع دوي انفجارات في بالمناطق القريبة من الشريط الحدودي لقطاع غزة المحاصر، فيما أوردت مواقع أخرى عن أن منظومة "القبة الحديدية" اعترضت قذائف أطلقت من القطاع. بحسب ما ذكره موقع "عرب 48".

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن صافرات الإنذار انطلقت في البلدات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة، مشيرا إلى أنه يجري التحقق من سبب تشغيلها.

وأفاد بيان الجيش بـ"إطلاق صافرات الإنذار في البلدات الإسرائيلية المحاذية لشمال قطاع غزة"، مضيفا أن "التفاصيل قيد الفحص".