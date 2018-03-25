زعيم الحوثيين: طورنا منظوماتنا الصاروخية وطائراتنا المسيرة

صنعاء - (د ب أ):

قال عبدالملك الحوثي، زعيم جماعة أنصار الله الحوثية اليوم الأحد إن جماعته قادمة للعام الرابع بمنظوماتها الصاروخية "المتطورة والمتنوعة التي تخترق كل أنواع أنظمة الحماية الأمريكية".

جاء ذلك في كلمة له بثتها قناة المسيرة الفضائية (الناطقة باسم الحوثيين)، قبل يوم من انتهاء العام الثالث على بدء العمليات العسكرية لقوات التحالف العربي في اليمن.

واضاف الحوثي "قادمون للعام الرابع بطائراتنا المسيرة وعلى مدى بعيد، وبتفعيل غير مسبوق للمؤسسة العسكرية (الموالية للحوثيين)".

وأفاد بأن قدراتهم العسكرية تتنامى "والبناء في ظل التحديات هو بناء مستحكم وقوي".

وأشار الحوثي إلى أن "العدوان (عمليات التحالف العربي) على اليمن ساهم مساهمة كبيرة في انكشاف السعودية والإمارات وأنه لا يخرج عن السياق الاستعماري الأمريكي".

وأردف "البعض لم يستوعب بعد أن نكون بلدا حرا، ولا زالوا يتعللون بأمريكا والسعودية والإمارات، كل يوم يشهد على فشل العدوان بما يمتلكه من إمكانات، ويشهد على جرائم حرب".

وتابع "رغم كل الظروف الصعبة لا يزال شعبنا اليمني في موقفه التاريخي في مواجهة العدوان وما قام به شعبنا اليمني هو تعبير عن صمود اليمن وثبات اليمن وأهل اليمن في مواجهته".

ودعا زعيم الحوثيين جميع أنصاره إلى الاحتشاد يوم غد الإثنين في ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء، لإحياء الذكرى الثالثة "للصمود في وجه العدوان"، في إشارة إلى قوات التحالف العربي.

ويوم غد الاثنين تكمل عمليات قوات التحالف العربي، بقيادة السعودية عامها الثالث في الحرب ضد مسلحي الحوثيين في اليمن، والتي بدأت بعد أشهر من اقتحام الحوثيين للعاصمة صنعاء وسيطرتهم على العديد من المحافظات اليمنية بقوة السلاح، وهروب الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي إلى محافظة عدن، جنوب اليمن من ثم إلى السعودية.