بريطانيا: "خطاب توبيخ" لمعمل تجارب تسبب في مولد نحو 180 ألف فأر

لندن - (أ ش أ)

كشف تقرير جديد لوزارة الداخلية البريطانية ، اليوم الأحد ، أن علماء في أحد معامل التجارب ولدوا فئرانا بحجم سكان مدينة يورك البريطانية عن طريق الخطأ.

وقالت صحيفة "تليجراف" البريطانية إن الباحثين في المعمل الذي لم يتم الكشف عن اسمه قاموا بتوليد نحو 180 ألف فأر للتجارب زيادة عن حصتهم القانونية ، كما أجروا اختبارات غير مصرح بها على هذه الفئران ، وفي المقابل تلقوا فقط خطاب توبيخ.

وأشارت إلى أن هذا الخطأ هو الأكثر إثارة للقلق بين عشرات من حالات عدم التزام معامل في جميع أنحاء بريطانيا بالقانون ، لافتة إلى أن تقريرا حكوميا رسميا حول الاختبارات على الحيوانات سلط الضوء على هذه الأخطاء.

وأضافت الصحيفة أن التقرير الحكومي قال إن ترخيص المعمل كان لمراقبة وتربية 600ر127 فأر على مدار مشروع واحد ، لكن هذا الرقم تم تجاوزه بـ 546.179 فأر.

وذكر التقرير أن العلماء في المختبر ادعوا أن الخطأ يرجع إلى تسجيل أعداد الفئران على عدة قواعد بيانات مختلفة ، ما أدى إلى تزايد عددهم بدون ملاحظة.